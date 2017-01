Die Rot-Hosen Hamburg und sein Disziplinproblem

23.01.2017 - Am Tag nach der 0:1 Pleite in Wolfsburg knöpfte sich Trainer Markus Gisdol seine Profis noch einmal vor. "Das geht so nicht. Das darf uns kein weiteres Mal passieren", zürnte der HSV-Coach und meinte den Platzverweis für Albin Ekdal. Hamburg hat ein Disziplinproblem.

