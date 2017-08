Häme und Spott für den HSV Gisdol reagiert genervt

14.08.2017 - Der HSV hat sich im DFB-Pokal in Osnabrück blamiert. Für die Hamburger war das 1:3 die dritte Erstrundenpleite binnen sechs Jahren. Trainer Markus Gisdol will von einer Krisenstimmung an der Elbe aber nichts wissen. „Eine positivere Haltung würde uns helfen“, so der Trainer.

