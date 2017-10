Bundesligisten im Europapokal Eberl sieht Auftrag für deutsche Teams

17.10.2017 - Im Europapokal konnten die deutschen Vertreter in dieser Saison bisher nur wenig glänzen. Am vergangenen Spieltag verloren die Bundesligisten alle sechs Spiele. Max Eberl weiß um die Schwierigkeiten im internationalen Vergleich, nimmt die deutschen Mannschaften aber auch in die Pflicht.

kicker.tv