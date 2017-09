Merkel vs. Schulz Reaktionen auf das TV-Duell

04.09.2017 - Martin Schulz tut, was er tun muss: Im TV-Duell greift er an, irritiert die Kanzlerin. Angela Merkel ist oft im Verteidigungsmodus - und kommt in den Umfragen trotzdem besser weg. Ist das Rennen gelaufen?

SPIEGEL ONLINE