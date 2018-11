Mexikanische Grenzstadt Tijuana Proteste gegen Migranten aus Mittelamerika

19.11.2018 - Tausende Migranten aus Mittelamerika warten in der Grenzstadt Tijuana darauf, Asyl in den USA zu beantragen. Doch die USA wollen sie nicht einreisen lassen - und in der mexikanischen Grenzstadt sind sie nicht erwünscht.