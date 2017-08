Schildkröten in Mexiko Das große Eierlegen

14.08.2017 - Tausende von Schildkröten krochen an einen Strand in Mexiko, um ihre Eier im Sand zu vergraben. Experten rechnen alleine in diesem Jahr mit bis zu 15 Millionen Kröteneiern.

