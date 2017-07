Rein gehts mit der Ramme Polizeieinsatz in Miami

30.07.2017 - Die zweieinhalb Millionen Metropole ist ein beliebtes Reiseziel in den Vereinigten Staaten. Hauptattraktion sind die kilometerlangen Strände. Doch das Traumziel hat auch Schattenseiten: Die Zahl der Morde hat eine traurige Rekordhöhe erreicht. 217 waren es in den vergangenen Jahren – das ist dreimal so viel wie in Paris.

SPIEGEL TV Magazin