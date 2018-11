Kongresswahlen in den USA "Das war keine Abstrafung für Trump"

07.11.2018 - Was bedeutet das Ergebnis der Midterms für Donald Trump und die Republikaner? Und was können die Demokraten in Zukunft mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus anfangen? Eine Videoanalyse von SPIEGEL-ONLINE-Redakteurin Britta Kollenbroich.