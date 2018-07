XXL-Himmelsereignis Die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts

27.07.2018 - Es ist ein astronomisches Jahrhundert-Ereignis. Eine Stunde und 43 Minuten wird die Mondfinsternis andauern und den Mond Blutrot einfärben. SPIEGEL-Redakteurin Julia Köppe erklärt, was am Himmel passieren wird und wo das Spektakel am besten zu sehen ist.