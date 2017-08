Mont Blanc Auf dem Weg nach oben - Folge 1

08.08.2017 - Katherine Rydlink möchte den Mont Blanc besteigen. Warum eigentlich? Wie bereitet man sich auf so etwas vor und was sagen die Profis dazu? Alle Antworten in der ersten Folge von "Mont Blanc - Mein Weg nach oben".

Mehr zu: MeinWegNachOben

