Ungeklärter Mordfall Wer tötete das Ehepaar Langendonk?

06.01.2017 - Am 7. Juni 1997 tötet ein Unbekannter das Ehepaar Truus und Harry Langendonk bim Picknick vor ihrem Wohnmobil in Bayern. War der Doppelmord geplant oder waren die Opfer nur zur falschen Zeit am falschen Ort?

SPIEGEL TV