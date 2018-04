Nach 12 Stunden Junge aus Abwassersystem gerettet

03.04.2018 - Ein 13-Jähriger ist in Los Angeles in einen Abwasserkanal gefallen und weggeschwemmt worden. Rettungskräfte fanden ihn erst Stunden später in einem unterirdischen Schacht. Dass er überlebt hat, grenze an ein Wunder, sagten sie.

