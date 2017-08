Nach Freilassung aus Nordkorea Kanadischer Pastor kehrt zurück in die Heimat

15.08.2017 - Kaffee trinken und dazu einen Donut essen - das war das erste, was Pastor Hyeon Soo Lim in seiner Heimat tun wollte. Seit 2015 saß er in Nordkorea im Gefängnis, zu lebenslanger Haft verurteilt.

