Löw total zufrieden "Wir haben erlebt, wie schön Fußball sein kann"

05.09.2017 - Die deutsche Nationalmannschaft bleibt in der WM-Qualifikation weiterhin ungeschlagen. In Stuttgart präsentierten sich die Zuschauer in bester Laune. Keine Pfiffe, keine Schmährufe und auch keine Beleidigungen. Bundestrainer Joachim Löw äußerte sich nach dem Spiel sehr zufrieden.

kicker.tv