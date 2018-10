Vorschau zur NBA-Saison Führt "King James" die Lakers an die Spitze?

16.10.2018 - Am Abend startet die neue NBA-Saison. Die Warriors kämpfen um den dritten Titel in Folge, die Lakers hoffen auf Starzugang LeBron James. Maximilian Rau und Bastian Midasch sagen Ihnen, was wichtig wird.