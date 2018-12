Dreimalige Verlängerung in der NBA 295 Punkte zwischen Washington und Phoenix

23.12.2018, 13:44 Uhr - Dreimal ging es in die Verlängerung, am Ende feierten die Washington Wizards einen 149:146-Erfolg gegen die Phoenix Suns - das höchste Ergebnis in den vergangenen zehn Jahren.

Bitte beachten Sie: In einigen Ländern kann dieses Video unter Umständen nicht abgespielt werden.