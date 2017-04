Filmstarts der Woche Ein Genickbruch ist doch kein Beinbruch

20.04.2017 - "Bleed for this" zeigt Miles Teller als Boxer, der sich bei einem Unfall das Genick bricht. Mit eisernem Willen und hartem Training schafft er es trotzdem wieder in den Ring. Die Filmstarts.

SPIEGEL ONLINE