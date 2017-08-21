Filmtrailer
"Das ist unser Land!"
21.08.2017 - "Das ist unser Land!", Kinostart: 24. August 2017, Regie: Lucas Belvaux, unter anderem mit Emilie Dequenne, André Dussollier und Guillaume Gouix.
Alamode Film
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