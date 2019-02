Filmstarts Die unheimliche Macht

09.02.2019, 19:14 Uhr - Sarah ist Mutter eines Wunderkindes - der kleine Miles besitzt außergewöhnlich Fähigkeiten. Doch Miles wird immer auffälliger in seinem Verhalten. Ein Wisschenschaftler glaubt, das Problem zu kennen und vermutet Schlimmes. "The Prodigy" in den Filmstarts der Woche.