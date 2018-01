New York Erneuter Großbrand in der Bronx

02.01.2018 - Nur wenige Tage nach dem schlimmsten Feuer seit Jahrzehnten hat es in der New Yorker Bronx erneut einen Großbrand gegeben. Früh morgens fing am Dienstag ein Wohnblock Feuer. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt.

SPIEGEL ONLINE