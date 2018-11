Nach 1800-Kilometer-Trip Entlaufener Husky wieder zu Hause

29.11.2018, 04:43 Uhr - Der Husky "Sinatra" war vor 18 Monaten seinen Besitzern in New York City weggelaufen. Jetzt ist das Tier wieder aufgetaucht: 1800 Kilometer weiter südlich - in Florida. Das Video.