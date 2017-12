Schlimmster Brand seit Jahrzehnten Zwölf Menschen sterben bei Feuer in New York

29.12.2017 - In einem Haus in New York kam es zu einem Brand, bei dem mindestens zwölf Menschen gestorben sind. Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einer der schlimmsten Brände seit Langem.

