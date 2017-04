Thema Sicherheit im NRW-Wahlkampf "Die rüsten alle auf hier"

29.04.2017 - Ist Nordrhein-Westfalen sicherheitspolitisch gescheitert? Mit diesem Vorwurf versucht die CDU, die SPD im Wahlkampf vor sich herzutreiben. Der Polizei fehle es an Befugnissen wie der Schleierfahndung. Was ist dran an den Kritik? Eine Nahaufnahme.

SPIEGEL ONLINE