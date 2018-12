Angriffe auf Frauen in Nürnberg Tatverdächtiger hat zahlreiche Vorstrafen

16.12.2018, 14:53 Uhr - Ein Wohnungsloser soll in Nürnberg auf mehrere Frauen eingestochen haben. Der Mann hat ein langes Vorstrafenregister. Die Ermittler prüfen, ob er auch in anderen Fällen als Täter in Betracht kommt - bundesweit.

