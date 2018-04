Sachsen Neonazi-Treffen an Hitlers Geburtstag

21.04.2018 - Es könnte eines der größten Treffen der rechtsextremen Szene in diesem Jahr werden - zu dem "Schild und Schwert"-Festival in Sachsen sollen an diesem Wochenende bis zu 1000 Neonazis aus ganz Europa anreisen. Gleich zu Beginn kam es zu tumultartigen Szenen.

