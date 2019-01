NBA-Basketball Chicago Bulls verlieren Overtime-Krimi

05.01.2019, 14:21 Uhr - Die Chicago Bulls liefern dem Tabellendritten der Eastern Conference - den Indiana Pacers - einen großen Kampf. Am Ende scheitern sie jedoch an einem großartigen Victor Olapido und an der Uhr.

