Peter-Jackson-Film zum 1. Weltkrieg Originalaufnahmen, völlig neu bearbeitet

17.10.2018 - Mit "Herr der Ringe" und "Der Hobbit" hat der Regisseur Peter Jackson Erfolge feiern können, jetzt traut er sich an ein sehr düsteres Kapitel des 20. Jahrhunderts. "They Shall not Grow Old" ist ein Dokumentarfilm über den 1. Weltkrieg, der mit Archivaufnahmen in 3D und Farbe, den Zuschauer näher an das Geschehen bringen möchte.