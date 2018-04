Mord im U-Boot Peter Madsen zu lebenslanger Haft verurteilt

25.04.2018 - Wegen Mordes an der Journalistin Kim Wall hat das Kopenhagener Amtsgericht Peter Madsen zu lebenslanger Haft verurteilt. Der dänische Erfinder will den Richterspruch nicht akzeptieren und geht in Berufung.

