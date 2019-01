Politische Gefangene in der Türkei Kindheit hinter Gittern

16.01.2019, 10:24 Uhr - Der zweijährige Miraz lebt seit über einem Jahr mit seiner Mutter in einem türkischen Gefängnis. Inhaftiert wurde sie aus politischen Gründen. An den Wochenenden versucht sein Vater, Miraz ein normales Leben in Freiheit zu ermöglichen.