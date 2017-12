Premier-League-Highlights im Video So rettete Lingard Manchester United

27.12.2017 - Einmal spektakulär mit der Hacke, einmal in der Nachspielzeit: Jesse Lingard hat die Weihnachtsstimmung in Old Trafford gerettet und Man United vor der Blamage gegen Burnley bewahrt. Die Highlights im Video.

Bitte beachten Sie: In einigen Ländern kann dieses Video unter Umständen nicht abgespielt werden.

