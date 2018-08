Marco Fuchs stiehlt Ihnen 180 Minuten Mesut Özil gegen Ilkay Gündogan

11.08.2018 - Die Premier League startet in die neue Saison. Aber auch in Deutschland geht es nach der WM wieder los. SPIEGEL-ONLINE-Redakteur Marco Fuchs sagt Ihnen, welche zwei Fußballspiele Sie an diesem Wochenende nicht verpassen dürfen.