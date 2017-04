Osnabrück So knapp ist der Platz auf Radfahrstreifen

24.04.2017 - In vielen Städten sollen sich Radler und Autofahrer die Straße teilen. Die Idee: Durch Markierungen wird jedem sein Platz zugewiesen. Doch die Umsetzung frustriert meist beide Seiten. Den Grund dafür sieht man in diesem Video, das in Osnabrück entstanden ist.

