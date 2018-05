Rassistischer Vorfall in Manhattan "Ihre Angestellten sollten Englisch sprechen"

18.05.2018 - Ein Mann besucht ein Restaurant in New York, einige der Angestellten sprechen Spanisch, da holt der Kunde zu einem rassistischen Rundumschlag aus. Er droht, die Einwanderungsbehörde zu rufen - nun steht er massiv in der Kritik.

Mehr zu: Rassismus

USA

