Sportfreunde Dorfmerkingen Mit Blasmusik gegen RB Leipzig

10.08.2017 - Das kleine Dorfmerkingen in Baden-Württemberg hat das große Los gezogen. Im letzten Jahr hat der Fußballclub des Dorfes - die Sportfreunde Dorfmerkingen - sensationell den Verbandspokal gewonnen. Mit 3:1 besiegte der Verbandsliga-Aufsteiger damals Regionalligist Stuttgarter Kickers und zog dadurch in den DFB Pokal ein. Dort erwartet der Verein am Sonntag sein Traumlos: RB Leipzig.

kicker.tv