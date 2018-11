Rangnick über mögliches Ausscheiden "Bitter ist das ganz sicher nicht"

30.11.2018, 10:25 Uhr - Nach der 0:1-Niederlage in Salzburg steht RB Leipzig vor dem Aus in der Europa League. Ralf Rangnick nimmt es gelassen - und stellt seinen Anteil an Salzburgs Erfolg heraus.