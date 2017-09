Leipzigs Lehrstunde "Haben gegen die Atmosphäre verloren"

27.09.2017 - Mit 0:2 hat RB Leipzig das erste Auswärtsspiel in der Champions League bei Besiktas Istanbul verloren. Besonders in der ersten Halbzeit war RB den erfahreneren Türken deutlich unterlegen. Trainer Hasenhüttl sieht die Ursache dafür vor allem in der ungewohnten Atmosphäre im Stadion.

