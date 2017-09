Real ist da Formkrise und Personalsorgen bei den Königlichen

25.09.2017 - Während es bei Borussia Dortmund in der Liga wie aus einem Guss läuft, müht sich Gegner Real Madrid aktuell in Form zu kommen. In der Liga haben die "Königlichen" bereits sieben Punkte Rückstand auf Barcelona. Vor dem Spiel beim BVB plagen zudem Verletzungssorgen.

