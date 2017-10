Rechte Streitkultur Die AfD und ihre internen Grabenkämpfe

17.10.2017 - Auch in Niedersachen ist die AfD in den Landtag eingezogen. Das ist verwunderlich, denn wenn man sich die dortigen AfD-Vertreter näher anschaut, sollte man ihnen lieber eine Gruppentherapie schenken. In keinem anderen Landesverband wurde soviel gestritten und sabotiert wie in Niedersachsen. (15.10.2017)

SPIEGEL TV