Referendum in der Türkei 95 Prozent ausgezählt, Ja-Lager knapp vorn

16.04.2017 - In der Türkei zeichnet sich ein knappes Wahlergebnis ab: Erst lag das Ja-Lager klar in Führung. Nun sind fast alle Stimmen ausgezählt und die Gegner der Verfassungsreform holen auf. Die Opposition zweifelte an der Legitimität der Abstimmung.

