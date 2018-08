Nach tagelanger Irrfahrt Rettungsschiff "Aquarius" legt in Malta an

15.08.2018 - Nach tagelanger Irrfahrt im Mittelmeer ist die "Aquarius" in den Hafen von Valetta eingelaufen. An Bord befinden sich 141 aus Seenot gerettete Menschen. Einige berichteten von unmenschlichen Zuständen in libyschen Flüchltingscamps.