Rihanna zeigt Unterwäsche-Kollektion "Damit kann ich mich überall sehen lassen"

12.05.2018 - In New York hat Rihanna ihre Dessous-Kollektion präsentiert - Entwürfe für alle Körperformen und Körpergrößen sollen es sein, so die Sängerin.

