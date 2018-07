Rohingya-Frauen Gejagt, gefoltert, vergewaltigt

22.07.2018 - Viele Rohingya-Frauen erlebten in Myanmar sexuelle Gewalt durch Soldaten. Auch Runa wurde vergewaltigt - und schwanger. Wie verarbeitet sie so ein Trauma? Eine Reportage aus dem größten Flüchtlingslager der Welt in Bangladesch.