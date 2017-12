Roy Moore erkennt Wahlergebnis nicht an "Der Kampf geht weiter"

14.12.2017 - In einer Videobotschaft hat sich der umstrittene republikanische Senatskandidat Roy Moore an seine Anhänger gewandt: Er beklagte "Abtreibung, Sodomie und Materialismus" in den USA - und behauptete, die Wahl sei noch nicht verloren.

Zum Artikel

SPIEGEL ONLINE