Eine Minute Vorfreude - Royal Wedding und FA-Cup "Stimmungsvolle Mischung in der Kneipe"

19.05.2018 - Was für ein Tag heute in London: Erst Royal Wedding und dann das FA-Cup-Finale. Spiegel-Online-Autor Hendrik Buchheister wäre zu gerne im Wembley-Stadion, muss sich aber auch die Hochzeit von Meghan und Harry anschauen. Also wird er auf beides in einem Pub anstoßen.