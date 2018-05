Für 5,6 Millionen Euro Royaler Blauer Diamant versteigert

16.05.2018 - Lange war der blaue Diamant "The Blue Farnese" in royalem Familienbesitz. Nun wurde er für 5,6 Millionen Euro in Genf versteigert. Den Höchstpreis erzielten jedoch zwei andere Stücke.