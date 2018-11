US-Amateurvideo Fähre rammt Pier in San Francisco

27.11.2018, 17:47 Uhr - Ein Tourist hat gefilmt, wie die Fähre "The San Francisco Vessel" ein Pier nahe der Golden Gate Bridge gerammt hat. An Bord waren 53 Passagiere. Zwei Menschen wurden verletzt, mehrere Pierbesucher gerieten in Panik.