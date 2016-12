Sportliches Weihnachtsritual Santa Claus auf Wasserski

25.12.2016 - Bereits zum dritten Mal in Folge schauen die Menschen in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia am 24. Dezember aufs Wasser: Dort drehen Santa Claus, der Grinch und Rudolf das Rentier auf Wasserskiern ihre Runden.

SPIEGEL ONLINE