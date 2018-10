Satellitenvideo Als die Erde zu schwimmen begann und die Häuser verschluckte

06.10.2018 - Bei dem verheerenden Beben in Indonesien ist es an mehreren Stellen zu einer sogenannten Bodenverflüssigung gekommen - die Erde verwandelte sich in Brei, Hunderte Häuser versanken. Ein Satellit hat die Katastrophe aufgezeichnet.