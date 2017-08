Schalker Selbstverständnis Kapitän Fährmann und die neue Euphorie

24.08.2017 - Nach dem ersten Spieltag herrscht in Gelsenkirchen Hochstimmung. Wieder mal. Dafür sorgt ein neuer Trainer und ein neuer Kapitän. Ralf Fährmann ist in der Hackordnung ganz oben. Er will Schalke puschen.

kicker.tv