Schalkes gelungener Saisonstart Nur nicht zu viel Euphorie

18.09.2017 - Unter der Leitung von Domenico Tedesco ist Schalke mit neun Punkten, so gut wie lange nicht, in die Saison gestartet. Am Dienstag erwartet S04 nun Bayern München zum Spitzenspiel und rechnet sich gegen den Rekordmeister durchaus Chancen aus.

kicker.tv